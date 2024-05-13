العرض العالمي الأول للفيلم القصير سن الغزال لسيف هماش بمهرجان كان السينمائي الدولي

يشهد الفيلم الفلسطيني القصير سن الغزال للمخرج سيف هماش عرضه العالمي الأول بالدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو حيث ينافس في مسابقة الطلبة ضمن البرنامج 2 ويعرض يوم الأربعاء 22 مايو الساعة 11 صباحًا بمسرح بونويل.

الفيلم يحكي قصة شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق رغبة أخيه الصغير وهي رمي إحدى أسنانه اللبنية في البحر.

ويقول هماش متحدثًا عن فكرة الفيلم أن سن الغزال هو محاولة لتجسيد الصراع الداخلي الذي يعيشه الفلسطيني، وبخاصة الذي يعيش في مخيمات اللجوء، بين عجزه على التكيف مع الواقع السياسي والتاريخي المفروض عليه ورغبته الشديدة في تحقيق إرادته الشخصية رغم المخاطر التي تتربص به.

الفيلم من تأليف وإخراج ومونتاج سيف هماش وبطولة وسام الجعفري صانع أفلام فلسطيني وتعاون مع MAD Solutions لمرتين في كلا من فيلمي أمبيانس وعَ البحر، ورائدة غزالة وياسمين شلالدة، وإنتاج دار الكلمة، ومدير تصوير إبراهيم حنضل وموسيقى فيكتور قواس وإشراف مجدي العمري.

سيف هماش هو طالب سينما فلسطيني مقيم في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم، قام خلال فترة تعليمه بإخراج أفلام روائية قصيرة وتجريبية ووثائقية، وشارك في العديد من الأفلام ككاتب سيناريو، مساعد مخرج، محرر، مساعد كاميرا. كما عمل كمحرر في الدورة الثالثة لمهرجان أفلام اللاجئين الفلسطينيين (سبتمبر 2022).