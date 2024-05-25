الرئيس السيسي: المشروعات الزراعية تكلفتها كبيرة لهذا السبب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المشروعات الزراعية تكلفتها كبيرة بسبب أنها تتم "مرة واحدة"، وليست على سنوات طويلة، موضحًا أن المشروعات تحتاج لمياه وكهرباء ومحطة رفع للزراعة.

وأكد الرئيس السيسي من مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، خلال افتتاحه لمشروعات بجنوب الوادي أهمية تعظيم الاستفادة من مساحة الأرض، قائلا: "حق المشروع علينا قبل حق بلدنا إننا نطلع أكبر حجم إنتاج بدون زيادة استخدام مياه أو زيادة عمالة ".

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية واهتمامها الواسع بالمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكى بجنوب الوادي.

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