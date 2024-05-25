إسكان النواب تناقش الانقطاع الدائم للمياه بمدينة حدائق أكتوبر

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي اجتماعا يوم الاثنين القادم لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ، نرمين فتحي بدر بشأن عدم توصيل خطوط مياه الشرب بمنزلة الأشطر- وبعض

الشوارع - مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة.

وعدم إدراج شارع جامع المدينة وعزبة صادق بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة .

وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس-محافظة الجيزة.

وطلب النائب هشام حسين محمد، بشأن الانقطاع الدائم للمياه بمدينة حدائق أكتوبر بسبب تهالك شبكات مياه الشرب و تهالك شبكة المرافق والبنية التحتية بمدينة حدائق أكتوبر – محافظة الجيزة ،وعدم تشغيل خزان المياه بالمنطقة السابعة (ابنى بيتك) بحدائق اكتوبر- محافظة الجيزة .

وطلب النائب نادر عبده صديق، بشأن عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر- الجيزة ، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط- محافظة الجيزة .

وطلب النائب محمود عادل شعلان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة بمنطقة المجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر.

وطلب النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة.

وطلب النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه المتهالكة، وكذلك صيانة وإنارة أعمدة الكهرباء بالمجاورة (13) غرب سوميد التابعة لجهاز مدينة6 أكتوبر، وبصفة خاصة شارع اللوتس- محافظة الجيزة.

وطلب النائب نشوى الشريف، بشأن توقف العمل بمشروع الصرف الصحي بعزبة البكباشي- محافظة الجيزة.

وطلب النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن موقف أراضي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر-محافظة الجيزة .

وطلب النائب محمود هشام توشكى، بشأن انقطاع مياه الشرب بمدينة النجوم- بولاق الدكرور_ محافظة الجيزة.

وطلب النائب أحمد سعد نويصر، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمدينة الصف- محافظة الجيزة.

وطلب النائب إيهاب منصور، بشأن مخالفة الجمعية المشتركة للبناء والتعمير بمحافظة الجيزة لقانون التعاون الإسكاني الصادر في 5/3/1981.