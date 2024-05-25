بدء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية

تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم السبت، بدء أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق الخاصة بامتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال تفقده لمقر التصحيح بمعهد بنين العريش الابتدائي الإعدادي الجديد، حيث أكد على الاهتمام بأعمال التصحيح والمراجعة، وتوفير الخدمات اللازمة للمصححين، مشددا على الدقة اللازمة في مراجعة أوراق الإجابة قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب.

كما شهد الشيخ مصباح العريف، حفل تكريم الشيخ محمد سعد خضر مدير عام المواد الشرعية والعربية، كما تم تكريم حسانين عبد الله، بقسم التنقلات، ومحفوظ الصفتي، وكيل إدارة الشيخ زويد التعليمية، لبلوغهما سن المعاش، وذلك بحضور مديري الإدارات التعليمية والعاملين بالمنطقة.