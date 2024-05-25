صحيفة صينية: محادثات المناخ الأمريكية-الصينية المقبلة ستختبر إمكانية التعاون وسط التعريفات الجمركية الأخيرة

ذكرت صحيفة (ساوث شينا مورنينج بوست) الصينية، اليوم السبت، أن محادثات المناخ الأمريكية - الصينية المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين في كاليفورنيا ستختبر ما إذا كان التعاون بين واشنطن وبكين يمكن أن يحدث في ظل وجود التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بينجيو ردًا على سؤال بشأن إمكانية التعاون والتعريفات الجمركية، إنه "يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن إصلاح وحفر الطريق في نفس الوقت ".

ودعا ليو الولايات المتحدة لخلق الظروف المواتية للتعاون بين البلدين في مجال المناخ والتوصل لاتفاق بشأن التحول الأخضر العالمي".

ومن المقرر أن يجتمع القادة الإقليميون والمحليون من الصين والولايات المتحدة في الحدث الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين بشأن العمل المناخي في مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ حيث سيستضيف معهد المناخ كاليفورنيا الصين التابع لجامعة كاليفورنيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين المحادثات لتعزيز العمل المناخي من خلال البحث التعاوني والتدريب والحوار بينهما.

لكن وفقا لمديرة منتدى البيئة الصيني في مركز ويلسون جينيفر تورنر، فإنه "على الرغم من الأوقات العصيبة فإن المحادثات المقبلة لن تتأثر بشكل مباشر بالتوترات المتجددة بشأن المركبات الكهربائية والألواح الشمسية".

وقالت إن محادثات المناخ تشمل أكثر من مجرد السيارات الكهربائية وتقاسم التكنولوجيا الحساسة، مشيرة إلى أن "المدن والولايات تجتمع أيضًا لمناقشة السياسات والتنظيم والمراقبة"، في إشارة إلى مجالات مثل أسواق الكربون وخفض غاز الميثان والتقدم في الزراعة.

وأضافت أن المجال المتسع لقضايا المناخ لا يزال يوفر فرصًا كبيرة للصين والولايات المتحدة لاكتشاف أرضية مشتركة والانخراط في "التعلم المتبادل".

وستكون المحادثات المقبلة هي الأولى منذ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعريفات كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية والألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم أيون.

وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، قائلا إن "بكين تغمر الأسواق العالمية بصادرات أقل من قيمتها الحقيقية" وضاعف رسوم الاستيراد على الألواح الشمسية الصينية إلى 50% وضاعفها ثلاث مرات على الصلب والألومنيوم الصيني إلى 25% كما رفع الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم أيون الكهربائية إلى أكثر من 25%.