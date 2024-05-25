رئيس جامعة أسيوط يوجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب المغتربين خلال الامتحانات

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص قطاع المدن الجامعية، على تقديم الدعم المعنوي، والنفسي للطلاب، خاصة فى فترة الامتحانات، وتكثيف الجهود؛ من أجل زيادة سبل الرعاية المقدمة لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين، باعتبار أن المدن الجامعية هي بمنزلة الأسرة البديلة للطالب المغترب، ولها دور مهم في تقديم الدعم في النواحي الدراسية، والصحية، والنفسية، والترفيهية.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب بالمدن الجامعية؛ لأداء الامتحانات، وإتاحة جميع سُبل الراحة ، والأمان لهم، وتذليل كافة العقبات، والتعامل مع أية مشكلة طارئة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مؤكداً أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة تنفيذ خطة العمل بقطاع المدن الجامعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب المغتربين المقيمين بها.

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة؛ للاطمئنان على الخدمات المقدمة لطلاب ، وطالبات المدن الجامعية.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور أحمد عبد المولى؛ أعمال الصيانة بمبنى"ل"، ومياه الشرب، والغلاية، كما تفقد المطعم الجديد، وأعمال التجميل بالممشى، والحدائق، وتابع أعمال غرس الشتلات الجديدة، كما التقى بعدد من الطالبات، واستمع لآرائهن حول مستوى الأداء بالمدينة الجامعية، ومدى رضاهن عن الخدمات المقدمة لهن، واطمأن على أحوالهن خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني.