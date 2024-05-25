السيسي يفتتح مشروع محطات رفع المياه العملاقة في توشكى

السبت 25/مايو/2024 - 05:21 م

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكى.

واستمع الرئيس السيسي، خلال الافتتاح إلى شرح مفصل حول هذه المحطات من اللواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ هذا المشروع، حيث قال: إنه "تم تنفيذ 2 محطة رفع مياه رئيسية عملاقة للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 مترا بعدد 22 مجموعة رفع مياه بإجمالي طاقة 11 مليونا و300 ألف متر مكعب".

وأضاف: "أنه يتم تشغيل المحطات بنظام المراقبة والتحكم عن بُعد؛ حيث تتكون المحطة الأولى من 12 مجموعة رفع مياه بطاقة 6 ملايين و300 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتكون المحطة الثانية من 10 مجموعات رفع مياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا".

وأوضح أن المحطات تقوم بتوفير المياه اللازمة لزراعة 100 ألف فدان في المرحلة الثانية وتكفي لزراعة من 40 إلى 60 ألف فدان في المرحلة المستقبلية.

الأمل والمستقبل

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "الأمل والمستقبل "، وأشار الفيلم إلى أنه مع بداية عهد جديد للنهضة والتنمية المستدامة وجهت القيادة السياسية لضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الموارد المائية المتاحة وإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الري للحفاظ على الموارد المائية لتحقيق الحلم، مبينا أن الدولة سابقت الزمن وبأقصى معدلات الإنجاز لاستصلاح وزراعة 430 ألف فدان في جنوب الوادي منها 140 ألف فدان في توشكى، حيث عملت الهيئة الهندسية على تأهيلها واستصلاحها.

واستعرض “السيسي” الفيلم تحديات شق الترع والقنوات الخاصة بالمشروع وكذا الطرق الرئيسية والفرعية التي تم إنشاؤها، فضلا عن الأعمال الصناعية الخاصة بهذا المشروع العملاق، علاوة على موزعات شبكات الكهرباء بإمكانيات تفوق الخيال، كما استعرض الفيلم إنجاز أكثر من 3 آلاف كيلو متر من الطرق والمحاور في صعيد مصر.

ونوه الفيلم إلى أن القوات المسلحة تواصل عطائها ودعمها لقطاع الطرق في جميع ربوع البلاد وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية التي أولت اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد ورفع المعاناة عن أهله في كافة نواحي الحياة.

شرق العوينات

وعقب ذلك، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عبر الفيديو كونفرانس، محور( شرق العوينات ـ الداخلة ـ الفرافرة)، حيث قال النقيب أحمد أيمن السيد، المشرف على تنفيذ المشروع إن "المحور بطول 655 كيلو مترا وبعرض 3 حارات مرورية بدلا من حارة واحدة مرورية لكل اتجاه يربط على طريق توشكى بشرق العوينات ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلو مترا كشريان يربط بين شمال وجنوب الوادي".

وشهد السيسي افتتاح عدد من المحاور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، هي: "محور الدكتور هشام عرفات، ومحور اللواء سمير فرج ، ومحور الدكتور محمد سيد طنطاوي، ومحور الدكتور جمال حمدان، ومحور الشيخ محمد صديق المنشاوي".