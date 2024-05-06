عقب موافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار.. هل تشهد الأزمة انفراجة بشكل نهائي؟.. مخاوف من قيام قوات الاحتلال بشن حملتها على رفح.. وقطاع غزة يمر بساعات حرجة| تفاصيل

عقب ساعات قليلة من تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بوساطة مصرية قطرية، بدأت صباح اليوم قوات الاحتلال في إخلاء فوري لبعض المناطق بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في إرسال منشورات على رؤوس الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية وخاصة في القطاع الشرقي من المدينة، تطالب فيها المدنيين بمغادرة المكان إلى مناطق إيواء أخرى، وذلك عقب ساعات طويلة من قصف متواصل على المدينة طوال الليلة الماضية.

وعقب التحذير الإسرائيلي، خرجت دول العالم لرفض أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة على مدينة رفح الفلسطينية، حيث دعوا إلى ضرورة وقف هذه العملية في رفح.

خبراء يحذرون

نشرت وكالات الأمم المتحدة المختلفة تقاريرا حول اعتبار الهجوم الإسرائيلي على رفح بمثابة قرار من إسرائيل بقتل أكثر من مليون ونصف مدني متواجدين في الوقت الحالي داخل مدينة رفح الفلسطينية.

فيما اعتبر البعض الأخر أن هذا الهجوم سيقضي على كافة الأمال الممكنة من أجل وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق نهائي بشأن هذا الأمر.

ونشرت وكالة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة تقريرا أكدت فيه أن هناك أكثر من 600 ألف طفل فلسطيني في رفح سيتعرضون للقتل في حالة شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، مطالبة بوقف هذه العملية.

جلسة مجلس الأمن

فيما دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ومنع إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح.

مكالمة بايدن

وعقب ذلك أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد فيها على ضرورة وجود خطة موثوقة قبل شن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وهو ما أكده أيضا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى نظيره الإسرائيلي غالانت ليلة أمس في اتصال هاتفي.

هل تحدث انفراجة؟

وعقب ساعات من هذه الأحداث، أعلنت حركة حماس إبلاغ الوسطاء في مصر وقطر بالموافقة على وقف إطلاق النار، وعلى المقترح المصري لتنفيذ هذا الوقف والذي يصل إلى وقف نهائي في مرحلته الثالثة.

وأكدت الحركة أن الكرة في ملعب إسرائيل من أجل الموافقة على هذا المقترح هي الأخرى، ووقف إطلاق النار.

إسرائيل تحاول الإفلات

أكدت تقارير صحفية إسرائيلية أن مجلس الوزراء قد لا يوافق على هذا المقترح الذي من شأنه يوقف الحرب في القطاع بشكل كامل في النهاية، وهو ما ترفضه إسرائيل، وتحاول عدم حدوثه، إلا أن بعض التقارير الأخرى أكدت على احتمالية مواقفة إسرائيل على المقترح تحت ضغط من الولايات المتحدة.