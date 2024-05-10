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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

«كاف» يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد  مباراة  منتخب مصر أمام بوركينا فاسو  في الجولة  الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦،  بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب  الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب  الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و١٠ يونيو، أو ٧ و١١ يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.


وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلا ٧ على أن تقام مباراة غينيا بيساو  في موعدها يوم ١٠ يونيو.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو كاف تعديل إدارة اتحاد الكرة