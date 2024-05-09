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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قطار ركاب يصدم طفلا في السويس

الضحية
الضحية
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لقى طفل مصرعه في السويس على شريط السكة الحديد، صدمه قطار الركاب القادم من الإسماعيلية، وذلك بدائرة قسم حي الأربعين.
كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من المواطنين بالحادث، وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين لموقع البلاغ بمنطقة الألبان القديمة.

قطار ركاب يصدم طفل في السديس


أفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان أن الطفل مروان خالد صابر 14 عامًا، عبر شريط السكة الحديد من منطقة امام مدخل شارع عمر بن الخطاب، وهي غير مخصصة لعبور الأفراد او المركبات. 
وتصادف اثناء ذلك عبور قطار الركاب 3466 قادم من الإسماعيلية متجها إلى محطة السويس، وأخطأ الطفل في تقدير المسافة بينه والقطار، ولم يستطع مترجلا تجاوز السكة الحديد فصدمه القطار.
ووجه مرفق اسعاف السويس سيارة لنقل جثمان الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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