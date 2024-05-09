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الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بالصور .. البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  مساء اليوم الخميس، بالمقر بالبابوي بالقاهرة، صاحبا القداسة مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، والكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كليكيا الكبير، بأنطلياس، لبنان، والوفد المرافق لكلٍ منهما.

يأتي اللقاء تمهيدًا لاجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط، التي تعقد بالقاهرة في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشهدت الأيام الماضية اجتماعات تحضيرية للقاء من قبل وفود الكنائس الثلاث أعضاء اللجنة الدائمة، حيث يتولى الدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين كنائس الشرق الأوسط، سكرتارية اللقاء.

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المقر بالبابوي مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس