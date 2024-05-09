50 عائلة تستعد لمغادرة مخيم الهول السوري

تستعد نحو 50 عائلة سورية لمغادرة مخيم الهول الواقع بالحسكة وتحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي، وذلك في إطار سعي "قسد" لتفكيك المخيم وتفريغه من العائلات المحتجزة بداخله وتتبع تنظيم داعش الإرهابي، حيث تعهد وجهاء العشائر من منطقة دير الزور بتسلم العائلات مع ضمان تأهيلهم وعدم عودتهم لسيطرة التنظيم الإرهابي مجددا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إدارة مخيم الهول أبلغت نحو 50 عائلة تنحدر من دير الزور، للاستعداد لمغادرة المخيم إلى ريف دير الزور الشرقي، بكفالة وجهاء وشيوخ العشائر، وتم تحديد موعد المغادرة في 18 مايو الجاري.

وأشار إلى أن 69 عائلة، تضم من 254 فردا، غادرت من مخيم الهول إلى ريف دير الزور، بكفالة شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وبتنسيق الإدارة الذاتية مع الأطراف الفاعلة. وتعتبر هذه المغادرة الجماعية للعائلات السورية التي أمضت سنوات في المخيم هو الأول من نوعه خلال العام الحالي. وجاء ذلك، تماشيا مع الاتفاقيات التي وقعت بين الإدارة الذاتية والقوى العسكرية مع شيوخ ووجهاء دير الزور مؤخرا.

وفى آخر تحديث لبيانات وعدد قاطنى مخيم الهول السوري، من قبل "التحالف الدولي"، تراجع عدد المحتجزين فيه إلى أقل من ٤٣ ألف نسمة، ويعتبر العراق وسوريا أكثر الجنسيات استحواذا على النازحين فى هذه المخيمات بالإضافة لعدة جنسيات أخرى عربية وأجنبية.