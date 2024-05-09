بركلات الترجيح.. الوكرة يتأهل لربع نهائي كأس أمير قطر بمشاركة حمدي فتحي

نجح فريق الوكرة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمير قطر، بعد فوزه المثير على فريق معيذر بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

تواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي للوكرة، ولعب المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وأهدر ركلة جزاء ضمن ركلات الترجيح.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث تقدم معيذر بهدف دنيس أليبك في الدقيقة 21، قبل أن ينجح ماجد عبد اللطيف في إدراك التعادل للنواخذة في الدقيقة 60.

وتمكن الوكرة من قلب النتيجة لصالحه بتسجيله هدفين عن طريق محمد بن يطو في الدقيقتين 80 و 98، إلا أن معيذر لم يستسلم وتمكن من العودة في النتيجة من خلال هدفين بواسطة عبدالغني منير ودنيس أليبك في الدقيقتين 90+8 و115.

نتيجة مباراة الوكرة ومعيذر

واضطر الفريقان إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفائز، لينجح الوكرة في حسم النتيجة لصالحه بنتيجة 10-9، بعد أن أهدر حمدي فتحي الركلة الثالثة للوكرة.

شهدت المباراة طرد أيمن الحسوني لاعب الوكرة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 105، ليكمل رفاق حمدي فتحي بنقص عددي.

بهذا الفوز، ضرب فريق الوكرة موعدًا في ربع نهائي كأس أمير قطر مع السد، في لقاء يقام يوم 13 مايو الجاري.