الصحف الألمانية تتحدث عن هزيمة بوروسيا دورتموند وتصف فوز الريال بـ"السحر الأسود"

وصفت الصحافة الألمانية، فريق بوروسيا دورتموند بعد هزيمته فى نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، أمام فريق ريال مدريد الإسبانى، بأنه "البطل المأسوى"، بعد الأداء الذى قدمة على عكس النتيجة التى خرجت بها المباراة، مؤكدة على مفعول "السحر الأسود" الذى غير مجرى اللقاء.



حيث توج فريق ريال مدريد الإسبانى ببطولة "الشامبيونز ليج"، بعد الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألمانى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس السبت على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

السحر الأسود



وتعيش الصحافة الألمانية حالة من الحزن الشديد بعد عدم التوفيق الذى شاهده فريق دورتموند، حيث أكدت مجلة "شبيجل" الأسبوعية أن بوروسيا دورتموند كان على مدار ثلثي زمن المباراة الأقرب لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه منذ 1997، لكن مفعول "السحر الأسود" للميرينجي بدأ في العمل ليغير مسار اللقاء تماما.

صحيفة بيلد



بينما رأت صحيفة "بيلد" هزيمة دورتموند فى اللقاء، أنه "الحلم اغتيل بشكل مرير"، مؤكده أن ألمانيا بالكامل تبكي دورتموند الآن، لأن "أسود فيستفاليا" أضاعوا على أنفسهم فرصة حصد البطولة مثلما حدث في النهائي الألماني للتشامبيونزليج في 2013.



وأشارت الصحيفة إلى ندم فريق بوروسيا لم يظهر لهم الآن، بل "حينما تجف الدموع، سيدرك نجوم بوروسيا دورتموند ما فرطوا فيه خلال هذا الموسم الأوروبي".

مجلة كيكر



فيما تحدثت مجلة "كيكر" عن هزيمة بوروسيا، قائلةً: "إحباط وفخر أيضا"، مؤكدة أن "قصة الأسود والأصفر لم يكتب الفصل الأخير في نهايتها بعد"، وأن النهاية السعيدة تكمن في "التفكير المتفائل".



وأضافت المجلة "كشف ريال مدريد في نهاية المطاف لماذا لا يخسر أي نهائي دولي منذ 1983. لأنه يتحمل الهجوم ويصمد تحت وقع الضرب بهدوء يحسد عليه ولا يمكن تعلّمه بل يتأتّى عبر الإنجازات المتتالية، وهذا شيء يفتقر له دورتموند، وكان عاملا صغيرا لكنه فارق".

المستشار الألماني



كما علق المستشار الألماني أولاف شولتس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "أكس"، على هزيمة بوروسيا قائلاً، "رغم كل شيء: احترامي الكامل لأدائكم اليوم أيها الأعزاء في بوروسيا دورتموند".