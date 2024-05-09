حمدي فتحي يقود الوكرة أمام معيذر في كأس أمير قطر

أعلن علي المري، المدير الفني لفريق الوكرة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة معيذر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمير قطر.

يستضيف فريق الوكرة، اليوم الخميس، نظيره معيذر على ملعب جاسم بن حمد، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود حمدي فتحي فريق النواخذة في مواجهة اليوم، ليستمر في حجز مكانه الأساسي بتشكيل المدرب علي المري، وكذا ضمن كتيبة المدرب الإسباني خوسيه مورسيا المدير الفني للوكرة السابق.

وتوج لاعب خط وسط المنتخب الوطني بأول بطولة له مع الوكرة منذ أيام، حينما حصد لقب بطولة كأس قطر على حساب الريان في النهائي.

وكان حمدي فتحي، أسهم في تأهل الوكرة إلى المباراة النهائية من بطولة كأس قطر على حساب السد بركلات الترجيح في نصف النهائي.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف مع الوكرة وصنع 3 آخرين في 18 مباراة خاضها في الدوري القطري بالموسم الحالي.

تشكيل الوكرة لمواجهة معيذر