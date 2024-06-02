امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنيا| لا شكاوى من مادتي الفقه والإنشاء

أكد طلاب الثانوية الأزهرية بالمنيا اليوم الأحد، بعد خروجهم من امتحان مادتي “الفقه والانشاء" ان الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط دون أي شكاوى .

وأدى 4639 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي في المنيا، اليوم الأحد 2 يونيو، امتحانات مادتي الفقه فترة أولي، والإنشاء فترة ثانية، داخل 24 لجنة عامة، في أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في المنيا 2024، دون تلقي شكاوي أو رصد حالات غش أو مخالفات – حسب غرفة عمليات المتابعة بالمنطقة الأزهرية.

وقال الشيخ عصام حسونة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أن 4639 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، حرصوا على أداء امتحان مادتي الفقه، فقرة أولي من التاسعة للحادية عشرة، والإنشاء، فترة ثانية، من 11،30 إلى 1،30ظهرا، داخل 24 لجنة، في جميع مراكز المحافظة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية امس السبت، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما بدأت امتحانات القسم الأدبي، اليوم الأحد بمادتي الفقه والإنشاء.

شيخ الأزهر يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.