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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خاص.. جورج وسوف لم يتعرض لنزيف وهو بخير في المنزل

الفنان الكبير جورج
الفنان الكبير جورج وسوف
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أكد مصدر مقرب لعائلة الفنان الكبير جورج وسوف أن حالته الصحية جيدة وأنه يمكث في منزله حاليا.

وتابع المصدر في تصريح ل"البوابة نيوز":" لا صحة لما تم تداوله جورج وسوف لم يتعرض لنزيف بالأنف بسبب ارتفاع ضغط الدم، هي شائعات كالمعتاد، وأطمأن جمهوره أنه بخير ويباشر عمله الفني بشكل طبيعي".

من جهة أخرى، يحيى سلطان الطرب جورج وسوف حفلا غنائيا جديدا يوم 28 من يونيو الجاري، ضمن حفلات موسم الصيف في مدينة دبي الإماراتية.
 

وأخر الأغاني التي طرحها جورج وسوف بعنوان "نجم عالي" من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق، والكليب من إخراج طوني قهوجي.

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