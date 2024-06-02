حريق داخل كشك أمام طب أسنان طنطا (صور)

اندلع حريق داخل الكشك الخاص بتذاكر الدخول الكائن أمام مدخل كلية طب الأسنان بجامعة طنطا وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد السنوسي مأمور قسم أول طنطا يفيد باندلاع حريق داخل الكشك الخاص بتذاكر الدخول الكائن أمام مدخل كلية طب .

علي الفور انتقلت سيارة للحماية المدنية والحريق وتم السيطرة علي الحريق والتأكد من عملية التبريد ومعرفة أسباب اندلاع الحريق من قبل قسم الأدلة الجنائية بمدرية أمن الغربية.

ومن جانب أكد مسؤول بكلية طب الاسنان جامعة طنطا أن الحريق خارج الحرم الداخلي للكلية مبينا أن هناك اخبار غير صحيحة بأن اشتعال الحريق داخل كلية الطب الاسنان .

IMG-20240602-WA0074

IMG-20240602-WA0074(1)

IMG-20240602-WA0073