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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حريق داخل كشك أمام طب أسنان طنطا (صور)

جانب من اندلاع الحريق
جانب من اندلاع الحريق
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اندلع حريق داخل الكشك الخاص بتذاكر الدخول الكائن أمام مدخل كلية طب الأسنان بجامعة طنطا  وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد السنوسي مأمور قسم أول طنطا يفيد باندلاع حريق داخل الكشك الخاص بتذاكر الدخول الكائن أمام مدخل كلية طب .

علي الفور انتقلت سيارة للحماية المدنية والحريق وتم السيطرة علي الحريق والتأكد من عملية التبريد ومعرفة أسباب اندلاع الحريق من قبل قسم الأدلة الجنائية بمدرية أمن الغربية.

ومن جانب أكد مسؤول بكلية طب الاسنان جامعة طنطا أن الحريق  خارج  الحرم الداخلي للكلية مبينا أن هناك اخبار غير صحيحة بأن اشتعال الحريق داخل كلية الطب الاسنان .

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IMG-20240602-WA0074(1)
IMG-20240602-WA0073
IMG-20240602-WA0073
IMG-20240602-WA0073(1)
IMG-20240602-WA0073(1)
حريق طب الأسنان جامعة طنطا عميد طب اسنان مدرية امن الغربية