غدا.. انقطاع المياه عن إهناسيا ومطار دنديل ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تقرر قطع المياه عن مركز إهناسيا ومطار دنديل، غدا الاثنين 3 يونية الجاري، ولمدة "ساعتين "، اعتبارا من 9 صباحاً وحتى الساعة 11 ظهرا، بسبب توقف محطة مياه معصرة نعسان القديمة لربط خط بمطار دنديل.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال تلك الفترة، بسبب أعمال الربط لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.