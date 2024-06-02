السجن سنة لـ 3 متهمين في واقعة التعدي على موظف بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن سنة لـ 3 متهمين في واقعة التعدي على موظف وإصابته بعاهة مستديمة بالجسد في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة التعدي على موظف بعاهة مستديمة في البساتين

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 19396 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 2906 لسنة 2023 كلي حلوان، أن المتهمين « يوسف .إ»،« محمد إ»« مؤمن .ح»أتفقوا على استعراض القوة والعنف ضد المجني عليه "محمد سامي" بقصد ترويعه فتعدوا عليه بالضرب حتي إصيب بعاهة مستديمة في الرأس واليد اليمني، تم القبض عليهم بمواجتهم أقروا بارتكابهم.

