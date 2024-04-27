حبس عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالزيتون

قررت نيابة الزيتون، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من مالك العقار سكنها (عاطل- مقيم بذات العنوان) لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط المذكور حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار، وبحوزته (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده بإستخدام الأدوات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

