طائرات الاحتلال تشن غارات على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت مصادر فلسطينية، أن الأسير المحرر أحمد غنيم وثلاثة من أفراد عائلته استشهدوا جراء قصف منزله شمال قطاع غزة.

كما جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي القصف المكثف في منطقة السلام وحي التنور في مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، قالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزل لعائلة "صالح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة في محيط مسجد التوبة بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وسقط عددًا من الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي لمنزل في محيط محطة "أبو حجير" في "بلوك 1" بمخيم البريج وسط القطاع.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بوجود إصابات بينهم أطفال بقصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة صالح في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.