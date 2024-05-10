ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته طعنًا بالعمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص، المتهم بالشروع في قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بطعن زوجته وسط الشارع بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام عاطل بطعن زوجته بسكين وسط الشارع بسبب خلافات أسرية جرى نقل الزوجة مصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.