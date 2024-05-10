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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البيت الأبيض: بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن شحنة الأسلحة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل، كما أن واشنطن طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة حماس .

ومنذ قليل، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن، أن القرار الأمريكي بحجب بعض الأسلحة يضع إسرائيل في موقف صعب، وأن حجب الولايات المتحدة الأمريكية  الأسلحة يبعث رسالة خاطئة. 

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي حجب الأسلحة عن إسرائيل حركة حماس