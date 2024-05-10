البيت الأبيض: بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن شحنة الأسلحة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل، كما أن واشنطن طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة حماس .

ومنذ قليل، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن، أن القرار الأمريكي بحجب بعض الأسلحة يضع إسرائيل في موقف صعب، وأن حجب الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة يبعث رسالة خاطئة.