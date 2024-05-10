حزب الله اللبناني يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين في موقع ‫المالكية بقذائف المدفعية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن حزب الله اللبناني أعلن استهداف عددمن الآليات والجنود الإسرائيليين في موقع ‫المالكية بقذائف المدفعية، وأكد حزب الله أن الضربات التي قام بها حققت إصابات مؤكدة.

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية على منشآت وبنية تحتية عسكرية لحزب الله جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة يارون جنوب لبنان للمرة الثانية.

وأضافت أن طيران الجيش الإسرائيلي قام بتنفيذ غارة جوية على بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، كما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدة كفركلا في جنوب لبنان بعدد من الصواريخ.

وأمس الخميس، أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.