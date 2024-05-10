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الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابين في حي رفيديا غرب مدينة ‎نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين فلسطينيين بعد الإعتداء عليهم بالضرب خلال مداهمة سكن الطلاب في حي رفيديا غرب مدينة نابلس.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، بعدد من الآليات العسكرية من مدخلها الغربي، وتمركز جنود الاحتلال في حي رفيديا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات هدم منزلين مملوكين لمواطنين فلسطينيين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق ‎مدينة قلقيلية، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل، بعدد من الآليات العسكرية، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهرة في بلدة بيت أمر، كما داهم الاحتلال عدة منازل داخل البلدة تزامنًا مع إطلاق قنابل مضيئة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، بسقوط  4 شهداء فلسطينيين بينهم 3 أطفال جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عون" في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف منزل لعائلة "صالح" في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة في محيط مسجد التوبة بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

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