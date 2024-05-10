بالصور.. احتفالية بعنوان «تكريم العامل المثالي» لاتحاد عمال الجيزة

نظم الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، احتفالية بعنوان تكريم "العامل المثالى" حيث يحرص الاتحاد دائما على تقديم كل الدعم والرعاية للعمال بهدف العمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار وزيادة وجودة الإنتاج في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن التاريخ يسجل الدور المحوري للعمال المصريين في بناء هذا الوطن العزيز على مر العصور وتقديرا لمجهوداتهم، يسعى دائمًا اتحاد عمال مصر لتكريم العمالة المشرفة وجاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن التكريم جاء تعبيرا عن امتنان أجهزة المحافظة لجهود العمال بمختلف مواقع العمل.

وحضر الاحتفال كلا من ومحمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجبران خليل جبران رئيس الاتحاد العام لعمل مصر ومحمد كامل رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال محافظة الجيزة والنائبه ولاء التمايمى نائب رئيس الاتحاد سمير ملطاش وصبرى أبو الدهب نائب رئيس الاتحاد.



وأُقيم الحفل بقاعة سيد درويش بالجيزة، تم تكريم عدد من العمال بمختلف قطاعات العمل بالهيئات والمؤسسات والنقابات العمالية الواقعة بمحافظة الجيزة، وشهد الاحتفال تكريم كلا من شريف محمد جلال، أحمد محمد عبدالحميد بجهاز سرفيس الجيزة، ناصر عبدالنبى حسن بمركز مدينة أبو النمرس، وجاء ذلك بحضور سلامة أبو الحسن رئيس نقابة العاملين بمحافظة الجيزة، وليد حمودة الأمين العام لنقابة العاملين محافظة الجيزة والأحياء والمدن.

