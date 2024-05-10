بعد حجب الأسلحة عن تل أبيب.. نتنياهو يأمل أن تنتهي الخلافات مع بايدن.. ويعترف بتكبد جيشه خسائر كبيرة في الحرب على غزة.. البيت الأبيض: لم نتخذ قرارًا بشأن شحنة الأسلحة المعلق إرسالها إلى إسرائيل

بعد تحذير الرئيس الأمريكي بتوقف إمدادات القنابل وقذائف المدفعية لإسرائيل، إذا توسع الجيش الإسرائيلي في العمليات العسكرية بقطاع غزة إلى رفح الفلسطينية، وتأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتًا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر خلال تصريح صحفي إن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتًا تسليم 3500 قنبلة جوية إلى إسرائيل، وحدد "باتريك" أن واشنطن قامت بتعليق شحنة واحدة من الأسلحة تتكون من 1.8 ألف قنبلة بوزن ألفي رطل، و1.7 ألف قنبلة وزنها 500 رطل"، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يأمل أن يتمكن هو والرئيس الأمريكي جو بايدن من تجاوز الخلافات بينهم، وذلك بعد منع الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال بعض الأسلحة إلى تل أبيب.

وقال نتنياهو خلال مقابلة له في برنامج حواري أمريكي، أنه كثيرًا ما كان يتفق مع الرئيس الأمريكي ولكن كان يوجد بينهم خلافات أيضًا.

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة خلال الحرب في قطاع غزة.

كما أكد على أهمية القضاء على حركة "حماس" في رفح الفلسطينية، وقال أن الجيش الإسرائيلي استطاع تدمير 20 كتيبة لحماس من أصل 24 كتيبة حتى الآن.

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضاف البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن بشأن شحنة الأسلحة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل، كما أن واشنطن طرحت على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة حماس .

قال سفير إسرائيل لدى واشنطن، أن القرار الأمريكي بحجب بعض الأسلحة يضع إسرائيل في موقف صعب، وأن حجب الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة يبعث رسالة خاطئة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بحث مع نظيره المصري سامح شكري الجهود الدبلوماسية المبذولة لمنع انتشار الصراع في قطاع غزة.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم واشنطن لإعادة فتح معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن أكد لـ "سامح شكري" أن الولايات المتحدة ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة ، ولا تدعم العملية العسكرية في رفح الفلسطينية.

كما وجه وزير الخارجية الأمريكي الشكر لنظيره المصري على جهود مصر الدبلوماسية المبذولة للعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.