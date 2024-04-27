التعادل السلبي يحسم مواجهة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي، مباراة يوفنتوس وميلان، التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب أليانز استاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهى اللقاء بلا أهداف، بعدما حاول لاعبو الفريقين لهز الشباك، بعد سيطرة متبادلة من الطرفين على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة.

وبهذا التعادل، فرط يوفنتوس في فرصة الاقتراب من الانقضاض على وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، كما أهدر ميلان فرصة إزاحة اليوفي من ملاحقته على المركز الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 70 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما حصل يوفنتوس على النقطة 65 في المركز الثالث.

وبدأ يوفنتوس، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: فيديريكو جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: تيموثي وياه - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - كامبياسو - فيليب كوستيتش

وفي الهجوم: دوشان فلاهوفيتش - كينان يلدز.

أما ميلان، دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: يونس موسى - ماتيو جابيا - مالك ثياو - أليساندرو فلورينزي

خط الوسط: ياسين عدلي - تياني ريندرز - لوفتس تشيك

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.