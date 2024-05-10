دراسة طبية حديثة تكشف أكثر الأطعمة التي يجب تجنبها للوقاية من خطر السرطان

أظهرت دراسات عديدة أن النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على احتمالات إصابة الأفراد بأنواع مختلفة من مرض السرطان، في حين أنه من المستحيل تجنب جميع المواد المسرطنة ولكن يمكن الوقاية منها وتقليل الخطر، كما يقترح الخبراء عن طريق التخلص من عناصر غذائية محددة من النظام الغذائي واستهلاك الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والبقوليات للوقاية من خطر الإصابة والحفاظ على صحة جيدة .

وفقا لما قال خبير التغذية ماثيو لامبرت مدير المعلومات الصحية والترويج في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان .

كما أشار إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالمغذيات عن طريق تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضراوات المختلفة كل يوم واختيار أنواع الحبوب الكاملة من الطعام والبقوليات مثل الفول والعدس والمكسرات والبذور غير المملحة، كما أن هذه الأنواع من الطعام تحتوي على نسبة أعلى من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والتي من بين أمور أخرى مهمة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

كما شارك أيضا بقائمة من الأطعمة الممنوع تناولها والتى يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بمرض السرطان والتى تتمثل فى اللحوم المصنعة، حيث صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية اللحوم المصنعة في عام 2015 على أنها مادة مسرطنة للبشر مشيرة إلى أن هناك أدلة كافية من الدراسات الوبائية على أن تناول اللحوم المصنعة يسبب سرطان القولون والمستقيم بسبب تمليح اللحوم المصنعة أو معالجتها بطرق مختلفة لتعزيز النكهة أو تحسين عملية الحفظ وفقا لمنظمة الصحة العالمية والتي تشير إلى أن بعض طرق الطهي هذه يمكن أن تولد مواد كيميائية قد تسبب السرطان.

وبالإضافة إلى عدم تناول الكحول حيث أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطانات الفم والحنجرة والمريء والقولون والمستقيم والكبد والثدي وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها .

كما حذر أيضا من تناول اللحوم الحمراء حيث كانت قد أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان في عام 2015 أن اللحوم الحمراء مثل لحم البقر ولحم العجل ولحم الضأن والحصان والماعز من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان .

وأوضح لامبرت أن اللحوم تحتوي على حديد الهيم الذي يمكن أن يسهل إنتاج المواد الكيميائية المسببة للسرطان وبشكل خاص سرطان الأمعاء ويوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بالحد من استهلاك اللحوم الحمراء إلى ثلاث حصص في الأسبوع وهو ما يعادل نحو 350غ إلى 500غ.

ويقول لامبرت:ننصح بتناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر والملح ويشمل ذلك أطعمة مثل الكعك والبسكويت والمعجنات ورقائق البطاطس والمشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة مثل البيتزا والبرغر.

مضيفا أنه لا يوجد دليل واضح على أن الحلويات يمكن أن تسبب السرطان بشكل مباشر ولكن الكميات الصغيرة منها يمكن أن تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ويمكن أن يكون من السهل الإفراط في استهلاكها ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.