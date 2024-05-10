في اجتماع الكابينت.. وزراء يهاجمون بن جفير بسبب تغريداته ضد بايدن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزراء هاجموا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف بن جفير خلال اجتماع الكابينت أمس بسبب تغريداته ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لخبر عاجل نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلي، أن بن غفير اقترح خلال الاجتماع تقليل المساعدات إلى غزة إذا فرضت واشنطن عقوبات على إسرائيل.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف نشر عبر حسابه على منصة “إكس”، تغريدة تضمنت الإشارة إلى أن بايدن يحب حماس بعمل "قلب" بين اسم بايدن وحماس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشير فيها مسئول إسرائيلي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحب أو يدعم حركة حماس، كما يعتبر هذا تطورا كبيرا في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.