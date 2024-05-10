25.5 مليار جنيه إجمالي حصيلة التنازل عن النقد الأجنبي

نجحت شركات صرافة حكومية الأهلي للصرافة التابعة "للبنك الأهلي المصري"، ومصر للصرافة التابعة "لبنك مصر"، وكايرو للصرافة التابعة "لبنك القاهرة "، في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليارا و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.



وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته 14 مليارا و310 ملايين جنيه.



وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال الأسبوع المنتهي، بلغت ما قيمته مليار و923 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.

وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، مما ساعد على استقرار السوق.

ومن جانبه، قال عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة، إن إجمالي حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت 9 مليارات و900 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن حصيلة الشركة أمس بلغت 200 مليون جنيه، موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبه 17٪، ثم الريال السعودي بنسبه 15 ٪، ثم الجنيه الاسترليني بنسبه 1.4٪، ثم الدرهم الإماراتي بنسبه 1٪، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5٪.

وأكد فوزي أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وفي السياق ذاته، قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو للصرافة"، إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت ما قيمته مليار و340 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.