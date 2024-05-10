تعرف على موقف مشاركة كوكا مع الأهلي أمام بلدية المحلة في الدوري

يواجه أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي شبح الغياب عن مباراة فريقه المقبلة أمام بلدية المحلة غدا السبت، المقرر إقامتها في السابعة مساء على استاد الغزل ضمن إطار منافسات الأسبوع 22 من الدوري الممتاز .

وتعرض كوكا لإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت مساء أمس الأول، الثلاثاء، في الدوري، وفاز فيها الأهلي بأربعة أهداف لهدف.

ويرفض الجهاز الفني الدفع باللاعب الشاب أمام بلدية المحلة دون اكتمال شفائه بشكل جيد لذا سيكون من الأفضل حسب رؤية كولر مدرب الفريق عدم مشاركة كوكا أمام البلدية حتى يكتمل شفاؤه جيداً.

وخاض الأهلي مرانه الأول أمس استعداداً للبلدية على أن يحصل الفريق على راحة اليوم ثم يختتم غدا استعداداته للمباراة المرتقبة أمام البلدية، والتي ستكون الأخيرة قبل الصدام الأفريقي القوي أمام الترجي التونسي في نهائي أفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري.