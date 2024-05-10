كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة البلدية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب المحلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم من أجل دراسة نقاط القوة والضعف واستعراض خطة مواجهة البلدية غدا.

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل 11 مايو الجاري، على استاد المحلة، وذلك في إطار مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها السابعة مساء غد السبت على ملعب المحلة ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة بلدية المحلة المرتقبة غدا السبت.