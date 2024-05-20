الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة شديدة الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الثلاثاء 21 مايو حتى الأحد 26 مايو 2024،حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة علي اغلب الانحاء من غدا الثلاثاء إلى الخميس 23 مايو عام 2024.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت الأرصاد أنه يشهد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على اغلب الانحاء وحار على السواحل الشرقية ومعتدل ليلا على السواحل الشمالية و مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

ونشاط رياح عى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه من الأربعاء 22 مايو الي الخميس 23 مايو، سيكون هناك نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء إلى الخميس

وتتراوح درجات الحرارة من يوم الثلاثاء 21 مايو الي الخميس 23 مايو عام 2024، علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 38 الي 39 درجة للعظمي والصغري من 27 الي 25 درجة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة علي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2_4 درجات مئوية اعتبارا من الجمعة 24 مايو 2024.

واضافت الارصاد انه يشهد الجمعة 24 مايو ، الي الاحد 26 مايو عام 2024، نشاط رياح على اغلب الانحاء

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 24مايو الى الاحد 26 مايو

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة من يوم الجمعة 24 مايو الي الاحد 26 مايو عام 2024، علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 35 درجة للعظمي والصغري من 21 الي 22 درجة.

سبب الموجة شديدة الحرارة

يذكر انه ترجع اسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد منذ السبت الماضي وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.