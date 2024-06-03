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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول سعودي: مستعدون لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

الحجاج
الحجاج
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أكد المدير التنفيذي لتجمع مكة الصحي الدكتور حاتم العمري، اليوم الاثنين، أن منظومة الصحة السعودية أكملت استعدادها لموسم حج 1445، وسيتم تقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.
وقال العمري ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية ـ إن وزارة الصحة وضعت خطة تنظيمية لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى المستويات من خلال تجهيز 18 مستشفى و126 مركزا صحيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.


وأوضح أن أكثر من 32 ألفا من العاملين في مجال الصحة على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أنه تم تسخير كافة الإمكانيات لتجهيز الكوادر المدربة والاحتياجات المطلوبة لضمان استمرار العمل في جميع العيادات الخارجية بكافة المستشفيات والمراكز.
وأكد أن تجمع مكة الصحي يواصل التنسيق مع كافة الجهات الحكومية، كما يعمل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة، موضحا أن الاستفادة من دروس موسم حج العام الماضي ساهم في وضع خطط متكاملة للعام الحالي.
 

منظومة الصحة السعودية موسم حج الخدمات الصحية لضيوف الرحمن