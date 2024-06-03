هيئة العمل الوطني الفلسطيني: إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات.. والوضع تعدى كل ما يمكن وصفه

قالت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، إن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات والمعاهدات وقواعد الحرب بشكل مباشر ومتعمد ومقصود.



وأشارت النتشة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مازالت مشتعلة لقلب التوازن الديمغرافي في الشرق الأوسط، لافتة إلى أنه لا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة؛ على خلفية مواصلة الاحتلال استهداف كل المناطق وكذا خيام النازحين، وأكدت أن الوضع في غزة تعدى كل ما يمكن وصفه من مجازر إنسانية.



وأضافت أن الحرب في قطاع غزة لن يشهدها العالم الحديث منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم؛ على خلفية الاستهداف الكبير للمباني والبنى التحتية والأطفال والنساء والطواقم الإغاثية وطواقم الدفاع المدني والصحفيين والمستشفيات بشكل كامل، موضحة أن قطاع غزة بحاجة إلى 14 عاما لإعادة الإعمار نتيجة حجم الدمار الهائل.

