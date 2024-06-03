كولر يصل القاهرة اليوم لقيادة مران الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو

يصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، إلى القاهرة عائداً من بلاده عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، من أجل التحضير للمرحلة القادمة من عمر الموسم الحالي، وأهمها خوض منافسات الدوري المصري والاستعداد للضغط المتوقع للمباريات.



وحصل فريق الأهلي على راحة أسبوع عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا استغلها كولر في السفر إلى بلاده لقضاء فترة الراحة مع أسرته وأبنائه، قبل أن يعود إلى القاهرة اليوم رفقة جهازه المعاون للتحضير للفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو بإستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة.