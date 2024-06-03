بالفيديو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مازالت تتأثر بالموجة التي أثرت على معظم محافظات الجمهورية وهي موجة ارتفاع أخرى في ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، والتي بدأت منذ يوم السبت الماضي ومتوقع أن تستمر الأيام القادمة حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن البلاد مازالت تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وهي كتل مرتفعة في قيم درجات حرارتها بشكل كبير بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، موضحة أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بـ 4 درجات، وأن درجة الحرارة بالقاهرة تسجل في الظل 37 درجة، وأن محافظات الصعيد تصل لـ 45 درجة، كما أن قيمة درجة الحرارة الصغرى أصبحت ترتفع، فدرجات الحرارة في الليل تسجل ارتفاعات وأن الجميع يشهد بحرارة الجو في المساء، وأن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون مع بداية الأسبوع المقبل ودرجة الحرارة ستسجل 40 درجة.

وأوضحت أن البلاد لم تدخل في فصل الصيف، وأن البلاد الآن في فصل الربيع، وأن ما يحدث من تغير في درجات الحرارة، فهو ناتج عن تأثر البلاد بالتغيرت المناخية التي تؤثر على العالم بالكامل.