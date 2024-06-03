إصابة 25 ألف شخص بضربة شمس ووفاة العشرات بسبب موجة الحر في الهند

ذكرت وسائل إعلام محلية هندية، نقلاً عن بيانات حكومية، أن الهند شهدت ما يقرب من 25 ألف حالة إصابة بضربة شمس، وأن العشرات لقوا حتفهم بعد موجة حارة على مدى عدة أيام في مختلف أنحاء البلاد، خلال الفترة من مارس إلى مايو .

وكان شهر مايو هو الأسوأ للمنطقة، حيث وصلت درجة الحرارة في العاصمة نيودلهي وولاية راجاستان القريبة، إلى 50 درجة مئوية.

وفي المقابل، عانت أجزاء من شرق الهند تأثير الإعصار رمال، وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشمال شرقي البلاد في مقتل 14 شخصاً، منذ يوم الثلاثاء.

وتُوفي ما لا يقل عن 33 شخصاً، بينهم مسؤولو انتخابات، أثناء عملهم في الانتخابات العامة التي اختتمت مؤخراً في الهند؛ نتيجة إصابتهم، على ما يُعتقد، بضربة شمس في ولايتيْ أوتار براديش وبيهار في الشمال، وأوديشا في الشرق، يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع كان أسوأ في مايو، حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 46 حالة، بالإضافة إلى 19189 حالة يُشتبه في إصابتها بضربة شمس، وفق ما ذكر موقع «ذا برنت» الإخباري.

وذكرت صحيفة «ذا هندو» أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة، الناجمة عن الحرارة الشديدة، ربما يكون 80.

وجرى رصد أكثر من 5000 حالة إصابة بضربة شمس في ولاية ماديا براديش، بوسط الهند وحدها.