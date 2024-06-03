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الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، مشيرين الى استمرار الموجة شديدة الحرارة علي كافة الانحاء، حيث يسود اليوم الاثنين طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد حار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا  وفي الصباح الباكر  علي شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

نشاط رياح 

كما يشهد طقس اليوم نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة اليوم الاثنين 

ولفتت الارصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37  للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40  للعظمى والصغرى 27  وعلى شمال  الصعيد 39 للعظمي  والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 27 درجة .
 

الارصاد حالة الطقس شديدة الحرارة