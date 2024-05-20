أثناء الامتحان.. القبض على شاب عربي وقف عاريا بشرفة شقته أمام معهد فتيات بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي شاب يحمل جنسية دولة عربية متهم بالوقوف عاريا بشرفة شقته أمام معهد فتيات أثناء أدائهم الامتحان بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوف شخص داخل شرفة شقته عاريا في الجهة المقابلة لمعهد فتيات كائن بمنطقة فيصل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجرى ضبط المتهم وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.