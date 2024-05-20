ads
الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أثناء الامتحان.. القبض على شاب عربي وقف عاريا بشرفة شقته أمام معهد فتيات بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي شاب يحمل جنسية دولة عربية متهم بالوقوف عاريا بشرفة شقته أمام معهد فتيات أثناء أدائهم الامتحان بمنطقة فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بوقوف شخص داخل شرفة شقته عاريا في الجهة المقابلة لمعهد فتيات كائن بمنطقة فيصل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجرى ضبط المتهم وتبين أنه يحمل جنسية دولة عربية.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأجهزة الأمنية إشارة من غرفة عمليات النجدة القبض على شاب انتقلت الأجهزة الأمنية امن الجيزة جنسية دولة عربية دائرة قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام مديرية امن الجيزة منطقة فيصل