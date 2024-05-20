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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب يرأس وفد الأهلي لاستقبال بعثة الترجي بمطار القاهرة

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عدة اجتماعات اليوم الإثنين للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي الشقيق والمحدد لها السبت المقبل باستاد القاهرة.

 جاء في مقدمة الاجتماع الذي حضره الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر مدير الإعلام، مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء.

وتحدث محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال. 

وتقرر أن يكون محمود الخطيب على رأس وفد النادي الأهلي الذي سيستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة. وكلف رئيس النادي الدكتور سعد شلبي وسمير عدلي وجمال جبر بكافة الترتيبات اللازمة، والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي، وأن يكون الاستقبال «طيبًا» ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين، وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل  أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.

محمود الخطيب بعثة الترجي التونسي نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي والترجي التونسي