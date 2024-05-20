صلاح يودع كلوب برسالة مؤثرة

وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، رسالة وداع مؤثرة إلى المدير الفني الألماني يورجن كلوب، بعد رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كان من الرائع مشاركة كل تلك الجوائز والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية."

وأضاف: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل ونأمل أن نلتقي مرة أخرى."

ويعد صلاح من أبرز اللاعبين الذين تألقوا تحت قيادة كلوب، حيث ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة مع ليفربول، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، بعد غياب دام 30 عاما.

وكان كلوب قد أعلن، في يناير الماضي، رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم، رغبة منه في الحصول على فترة راحة من التدريب لمدة عام.

وتعاقد ليفربول مع المدرب الهولندي أرني سلوت لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا لكلوب.

حرص كلوب على وداع جماهير ناديه السابق ولاعبيه في آخر مباريات الفريق للموسم المنصرم أمام وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

