سائق ينهي حياة صاحب شركة طعنا في الهرم

أنهي سائق توك توك حياة صاحب شركة تكييفات طعنا بسلاح أبيض مطواة وسط الشارع عقب اصطدام سيارة المجني عليه بمركبة المتهم بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال صاحب شركة تكييفات في عقده السادس مصاب بطعنة نافذة بسلاح أبيض ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وسؤال شقيقه أفاد بأنه أثناء سير المجني عليه بسيارته اصطدم بدراجة نارية توك توك ونشبت بينهما وبين سائق التوك توك مشاجرة اخرج على اثرها مطواة وغرزها في جسد شقيقه المتوفي ولاذ بالفرار، جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.