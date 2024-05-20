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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مريض سرطان.. مأساة مسن انتهت بجثة معلقة في ماسورة الغاز بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهى مسن في عقده السابع حياته شنقا بعدما قام بوضع كيس أسود على وجهه لمعاناته من أزمة نفسية لإصابته بمرض السرطان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل منزله بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة مسن داخل كيس أسود ومعلق بحبل مربوط نهايته بمأسورة غاز، وبسؤال أسرته افادوا باقدامه علي إنهاء حياته لمعاناته من أزمة نفسية نتيجة إصابته بمرض السرطان ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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