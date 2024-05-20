وزير الصحة: التعاقد مع منظومة أجنبية من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا قريبا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إنه كان هناك مناقشات جادة وثرية حول مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ليخرج في احسن صورة.

ونوه خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحى حكومي فقط ،ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة .

واكمل أن هناك طرح منظومة اجنبية تعد من اعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا ، سوف يتم التعاقد معها قريبا، بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة لتقدم الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء، ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون .

واختتم انه من يستفيد من هذا القانون هو المواطن المصري البسيط، من خلال زيادة عدة الاسرة ، لافتا الى انه سيكون هناك تدريب علمي للعاملين بالمنظومة الصحية وانشاء كوادر مصرية.

