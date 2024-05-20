الثانوية العامة 2024.. "التعليم" توضح موقف انعقاد المؤتمر السنوي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير الدكتور رضا حجازي لن يعقد مؤتمرا خلال الأيام المقبلة، حول امتحانات الثانوية العامة 2024.

وكانت وزارة التربية والتعليم تعقد مؤتمرا صحفيا كل عام، لكشف الإجراءات، والإجابة على الاستفسارات، حول امتحانات الثانوية العامة.

التعليم تتلقى استفسارات طلاب الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، عن تلقي الاستفسارات والأسئلة لطلاب الثانوية العامة 2024.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه حرصا على التفاعل معكم يسعدنا استقبال كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على هذا المنشور وسنقوم بالرد عليها.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، ستتيح خلال الأيام القليلة المقبلة، الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، يوم الاثنين، الموافق 10 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع.

كما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو 2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الثانوية العامة 2024 يصل إلى قرابة 800 ألف طالب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سَحْب امتحانات الثانوية العامة بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، وسيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 إلكترونيًا

كما سيتم كما هو العام الماضي تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيًا وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم وفي حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا، مضيفا أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

تفتيش طلاب الثانوية العامة 2024 قبل دخول اللجان الامتحانية

وشددت على التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني، مؤكدا أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ووجهت الوزارة بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة، والتأكد من أن جميع لجان سير الامتحان بها كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال للكاميرات، وكذا توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

وطالبت بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالثانوية العامة، وتقييم أدائهم، مشددًا على حظر الندب المحلي نهائيا إلا عن طريق لجنة الإدارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023.