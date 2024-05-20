الابنة كشفت الجريمة.. حداد ينهي حياة شقيقته بحبة الغلال لشكه في سلوكها بالصف

أنهى حداد مسلح حياة شقيقته بتسميمها بحبة الغلال السامة لشكه في سلوكها بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل 35 سنة، مصابة بحالة إعياء ولفظت أنفاسها خلال محاولات إسعافها ومقيمة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة لا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال نجلة المتوفاة 15 سنة، أفادت بأنها قامت بالاتصال يوالدتها قبل الوفاة مباشرة لتخبرها المتوفاة أن شقيقها "خال الفتاة" قد اعطائها علاج ثم حضرت متوفاة إلي المستشفي.

وبمناقشة شقيق المتوفاة وبتضيق الخناق عليه اعترف بقتل شقيقته بتسميمها بحبة الغلال السامة لشكه في سلوكها وجري التحفظ على المتهم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.