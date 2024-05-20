القبض على المتهم بقتل وحرق "منة" عروس المنيا الباكية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار القبض على المتهم بقتل فتاة تدعى منة رفعت والتى عثر الاهالى على جثتها مقتولة ومحروقة بمقابر الشيخ عطا ببني مزار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وحصلت البوابة نيوز على صورة المتهم الذي ألقوا القبض عليه يدعى “ علي، أ، ع” من إحدى قرى شرق النيل بمجلس قروى ابو جرج وجاري التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية ان المتهم استدرج الفتاة التى تعمل فى شركة للقروض وقام بقتلها والتمثيل بالجثة وحرقها .

وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة ومحروقة فى المدافن وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة فتاة تدعى منه رفعت محمد تبلغ من العمر 20 عاما، من قرية إبشاق التابعة لمركز بني مزار،وأنها من أسرة بسيطة بالقرية ويشهد لها الجميع بأنها ليس لها أي عداوات أو مشكلات مع أحد وكانت حسنة السمعة والسلوك.

وكشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ أسبوعين تقريبًا، ووفق شهود عيان فإنها تغيبت بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات يوم الثلاثاء الماضي، ولم ترجع للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن جرى العثور عليها مقتولة مساء الأحد، وجرى التحفظ على الجثة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

